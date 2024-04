Перші дорожчі і прийдуть на зміну Ear (2), другі будуть дешевшими, але автономнішими.

Компанія Nothing 18 квітня представить одразу дві нові моделі бездротових навушників – Nothing Ear і Nothing Ear (a). За тиждень до презентації про новинки стало відомо практично все, включно з дизайном і цінами, передає GizmoChina.

Nothing Ear - це конкуренти AirPods Pro 2, які замінять Nothing Ear (2). Вартість навушників складе 150 євро (~6600 грн). Гарнітура матиме захист IP54/IPX2, а автономність становитиме 7,5 години з вимкненим ANC. За допомогою кейса навушників вистачить на 33 години.

Nothing Ear (a) – більш доступна модель за 100 євро (~4200 грн). Навушники отримають активний шумодав, підтримку швидкої зарядки і можливість підключення до двох девайсів одночасно. Захист - IP54/IP55. Пропрацює бюджетна модель трохи більше за основну: до 8 годин без підзарядки і до 38 годин з кейсом

Відео дня

Як видно з рендерів, дизайн обох моделей буде виконаний у дусі Nothing. У навушників напівпрозорі корпуси, але, можливо, у компанії трохи поліпшать його. Якщо Nothing Ear вийдуть тільки в чорному і білому кольорах, то Ear (a) можна буде купити і в жовтому забарвленні.

Бренд Nothing, заснований одним із творців OnePlus, останніми роками викликав чималий інтерес у ентузіастів світу Android. Їхні пристрої виділяються унікальним дизайном, збалансованим "залізом" і приємним цінником.

У березні компанія випустила Nothing Phone (2a). Цей недорогий Android-смартфон отримав флагманські характеристики, при цьому зберігши свій впізнаваний стиль. За свій цінник це дуже гідний апарат.

Вас також можуть зацікавити новини: