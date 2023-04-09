iOS 16.4.1 та iPadOS 16.4.1 усувають активно використовувані вразливості, а також проблеми з Siri та відображенням смайлів.

Apple випустила важливе оновлення для власників "яблучних" гаджетів по всьому світу. І рекомендує встановити його якомога швидше, оскільки оновлення включає важливі виправлення в системі безпеки.

Як йдеться на сайті компанії, iOS 16.4.1 та iPadOS 16.4.1 усувають активно використовувані вразливості, а також проблеми з Siri та відображенням смайлів.

За даними Apple, обидві проблеми безпеки вже активно використовуються хакерами. З цим і пов'язаний несподіваний реліз оновлення.

Відео дня

Одна з прогалин виявлена в системі IOSurfaceAccelerator і дозволяє стороннім програмам запускати код із привілеями ядра, що означає, що будь-який розробник через програми з App Store може скористатися цією вразливістю та виконати майже будь-які дії на пристрої користувача.

Друга помилка знайдена в WebKit. У цьому випадку зловмисники можуть використовувати браузер на пристрої Користувача.

У випадку з iPhone, апдейт iOS 16.4.1 важить 250 МБ. Якщо розсилка з якихось причин затримується, її можна встановити в ручному режимі. Перевірити наявність оновлення можна по шляху: "Параметри" → "Загальні" → "Оновлення ПЗ".

Раніше стало відомо, що Айфони, випущені в період з листопада 2015 року по листопад 2017 року, не отримають нову iOS 17. Це iPhone 8, 8 Plus і iPhone X.

Публічний анонс нової версії ОС відбудеться на початку червня цього року на конференції для розробників WWDC 2023. А вийде вона у вересні разом з моделями лінійки iPhone 15.

Очікується, що в iOS 17 Dynamic Island повинен стати ще розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший додаток острівець запропонує "витягнути" збережений файл.

Вас також можуть зацікавити новини: