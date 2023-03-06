Пристрої китайського виробника Xiaomi отримали два перших місця.

Команда бенчмарка AnTuTu оновила щомісячний рейтинг пристроїв на Android, які найкраще задовольняють потреби своїх власників. Він складається з оглядкою не на тести, а на реальні відгуки користувачів.

Найбільше користувачі задоволені флагманським смартфоном Xiaomi 12S Ultra, який вийшов минулого літа. Він має 95,05% позитивних відгуків. За ним слідує ще один пристрій китайського виробника – Xiaomi 13 Pro (94,81%). Обидві моделі отримали оптику від Leica, топове "залізо" і яскравий дизайн.

Третє місце віддали OnePlus 11 (94,52%), який став якісною бюджетною заміною новеньким айфонам. Він отримав топовий Snapdragon 8 Gen 2, потужності якого вистачить ще на 4-5 років, потрійну камеру з налаштуваннями Hasselblad і швидку зарядку на 100 Вт, яка набирає 100% за 25 хвилин.

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Інші позиції в топ-10 виглядають так:

Honor X40 GT – 94,04%

Huawei P50 Pro – 93,78%

iQOO Neo7 Racing Edition – 92,84%

Vivo X90 Pro+ – 92,62%

Xiaomi 13 – 92,42%

Samsung Galaxy S23 Ultra – 92,38%

Iqoo 11 Pro – 91,05%

Xiaomi 13 Ultra – "вбивця" флагманів Apple і Samsung вже на підході

Xiaomi в якнайближчий час повинна представити наступника Xiaomi 12 Ultra. За словами інсайдерів, новий фотофлагман отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

Очікується, що в Китаї Xiaomi 13 Ultra коштуватиме 8000 юанів, або приблизно 42 500 грн за версію 12 ГБ+512 ГБ. Це на 1000 юанів дорожче Xiaomi 12S Ultra в такій же конфігурації.

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

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