Багато хто не підозрює, але секрет довгої й бездоганної роботи акумулятора криється в тому, як відбувається його перша зарядка при першому використанні смартфона.

Люди змінюють свої мобільні пристрої з різних причин і не завжди з власної ініціативи. Однією з найпопулярніших причин є деградація акумулятора, коли смартфон вже не здатний прожити один робочий день і весь час просить підживлення.

Багато хто не підозрює, але секрет довгої й бездоганної роботи акумулятора криється в тому, як відбувається його перша зарядка при першому використанні смартфона. Що можна та не можна робити після покупки нового пристрою – читайте далі.

Правильна зарядка смартфона відразу після купівлі

Для початку варто зауважити, що якщо ви принесли новий смартфон з вулиці, а на дворі мінусова температура, то варто почекати декілька годин, щоб він досяг кімнатної температури, перш ніж включати його.

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Наступне, що необхідно зробити – повністю розрядити смартфон (щоб він сам відключився), а потім провести його зарядку до 100%. Після чого варто зняти телефон з зарядного пристрою. Дана процедура допоможе відкалібрувати новенький девайс, щоб отримати максимальну автономність роботи від його батареї і більш точне відображення інформації на статусному індикаторі.

Після цього повторювати дані процедури абсолютно необов'язково, а краще й зовсім не варто. Все тому, що для літієвих батарей, які стоять в сучасних смартфонах, не зовсім корисні критичні рівні заряду – 0% чи 100%, тому постарайтеся не розряджати їх повністю.

Ідеальний розклад: заряджайте смартфон, коли відсоток заряду впав до 15-20%. А знімайте з зарядки, коли на екрані висвічується 80%. І ні в якому разі не залишайте гаджет на зарядку на ніч: він весь час буде тримати заряд 100% і нагріватися, а висока температура (як і сильне охолодження) – одна з основних причин передчасної "смерті" акумуляторів.

Ще один важливий момент – використовуйте тільки якісні зарядні пристрої без пошкоджень, зламів і потертостей. При цьому смартфон необхідно знімати з зарядного пристрою відразу ж, як тільки він відновив свій запас енергії,

Залишаючи пристрій на зарядці після заповнення 100% місткості батареї, ви кожен раз порушуєте його калібрування, і її доведеться проводити заново для відображення коректної інформації.

Як збільшити термін служби акумулятора – 5 кроків

Не розряджайте батарею повністю: найкраще, щоб рівень заряду залишався в діапазоні від 20% до 80%.

Не ставте смартфон на нічну зарядку.

Калібруйте акумулятор 2-3 рази на рік.

Використовуйте якісні зарядні пристрої: не використовуйте підробки або несертифіковані девайси, оскільки вони можуть пошкодити акумулятор.

Уникайте перегріву: не залишайте пристрій на прямому сонячному світлі або поблизу джерел тепла.

Якщо ви хочете продовжити термін служби акумулятора смартфона, важливо дотримуватися основних правил використання відразу після купівлі. Таким чином, ви уникнете швидкої витрати акумулятора і не доведеться шукати, де замінити його на інший.

Варто зауважити, що в 99% сучасних смартфонів корпус не передбачає самостійної заміни акумулятора. Тому, якщо вам буде потрібно заміна, вам доведеться замовити акумулятор в інтернет-магазині або звернутися в сервісний центр.

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