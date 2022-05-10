В першу чергу експерти радять проводити з дітьми роз'яснювальні бесіди.

Експерти освітнього проекту #stop_sexтинг розповіли, як поговорити з дітьми про новітні онлайн-ризики, що виникають під час війни, та як захистити дитину у разі виникнення таких ситуацій.

Про це йдеться в прес-релізі проекту.

"Під час війни багато родин залишились без роботи та фінансових збережень. Часом така ситуація може наштовхнути дітей до пошуку можливостей заробити "легкі гроші" в мережі, наприклад, через створення інтимного контенту за фінансову винагороду, чи допомогу злочинцям у наведенні авіаудару на інфраструктурні об’єкти в місті чи інші дії за гроші", – констутують експерти.

Як зазначають фахівці, зазвичай діти згоджуються на передачу таємної інформації злочинцям, в тому числі, в якості наведення на об’єкти для авіаударів, з кількох причин:

"Популярність" серед однолітків та відчуття "особливості", коли дитину обрали для виконання ніби надважливого та таємного завдання.

Шантаж злочинцями: часом злочинці можуть погрожувати дитині завдати шкоду їй чи її близьким, якщо дитина не виконає певне завдання.

Бажання заробити гроші, адже доволі часто злочинці пропонують кошти за виконання таких завдань.

Щоб цього уникнути, експерти радять проводити з дітьми роз'яснювальні бесіди, наголошуючи на таких моментах:

Перед тим як щось поширити, написати людині в приватні повідомлення чи виконати завдання з мережі, подумай, чи це ніяким чином не може нашкодити тобі чи твоїм рідним, як це може повпливати на твоє майбутнє.

Якщо дитину додали у секретний чат чи пропонують зробити таємне завдання, особливо під час війни, це небезпечно. Важливо про це повідомити дорослим, яким дитина довіряє.

Дорослі люди мають просити дорослих про допомогу, а не дітей.

Важливо дитині ділитись з дорослими тим, що трапляється з нею в мережі, особливо, коли це викликає неприємні передчуття чи дитина не може одразу визначити, як вчинити.

Також дуже важливо обговорювати з дітьми те, що пошук фінансів – це завдання дорослих людей. Так, в Україні війна, яка повплинула на кожну людину та на фінансову спроможність родин – у масштабних кризових ситуаціях люди втрачають роботу, але це не означає, що так буде завжди.

Крім того, зазначають експерти, слід не забувавати регулярно нагадувати дітям про обов’язкові правила поведінки в Інтернеті:

Не поширювати особисті дані (повне ім’я, номер мобільного телефону, адресу, паролі від своїх профілів) в інтернеті.

Не переходити за посиланнями, що надіслані з невідомих джерел у приватне повідомлення, в месенджер або на пошту.

Не спілкуватись з тими, кого не знаєш в реальному житті. Особливо, якщо користувач наполегливо проситься в "друзі".

Звертатись до батьків чи вчителів, якщо хтось поводиться агресивно чи неприйнятно в мережі.

Пам’ятати, що після поширення фото чи відео матеріалів втрачається контроль над ними.

Закрити свої акаунти в соціальних мережах, щоб незнайомці не могли переглядати вміст сторінки та писати дитині. А в друзі додавати лише тих, кого дитина знає в житті.

В разі, якщо дитина помітила, що спілкується зі злочинцем, то важливо зробити скріншот листування, заблокувати користувача, щоб він не зміг і надалі писати дитині, а також не відповідати на повідомлення від незнайомих користувачів. Важливо звернутись до правоохоронних органів, наприклад, написавши електронного звернення до кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, раніше фахівці розповіли, як допомогти дитині критично оцінювати інформацію під час війни.