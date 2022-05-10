Експерти освітнього проекту #stop_sexтинг розповіли, як поговорити з дітьми про новітні онлайн-ризики, що виникають під час війни, та як захистити дитину у разі виникнення таких ситуацій.
Про це йдеться в прес-релізі проекту.
"Під час війни багато родин залишились без роботи та фінансових збережень. Часом така ситуація може наштовхнути дітей до пошуку можливостей заробити "легкі гроші" в мережі, наприклад, через створення інтимного контенту за фінансову винагороду, чи допомогу злочинцям у наведенні авіаудару на інфраструктурні об’єкти в місті чи інші дії за гроші", – констутують експерти.
Як зазначають фахівці, зазвичай діти згоджуються на передачу таємної інформації злочинцям, в тому числі, в якості наведення на об’єкти для авіаударів, з кількох причин:
- "Популярність" серед однолітків та відчуття "особливості", коли дитину обрали для виконання ніби надважливого та таємного завдання.
- Шантаж злочинцями: часом злочинці можуть погрожувати дитині завдати шкоду їй чи її близьким, якщо дитина не виконає певне завдання.
- Бажання заробити гроші, адже доволі часто злочинці пропонують кошти за виконання таких завдань.
Щоб цього уникнути, експерти радять проводити з дітьми роз'яснювальні бесіди, наголошуючи на таких моментах:
- Перед тим як щось поширити, написати людині в приватні повідомлення чи виконати завдання з мережі, подумай, чи це ніяким чином не може нашкодити тобі чи твоїм рідним, як це може повпливати на твоє майбутнє.
- Якщо дитину додали у секретний чат чи пропонують зробити таємне завдання, особливо під час війни, це небезпечно. Важливо про це повідомити дорослим, яким дитина довіряє.
- Дорослі люди мають просити дорослих про допомогу, а не дітей.
- Важливо дитині ділитись з дорослими тим, що трапляється з нею в мережі, особливо, коли це викликає неприємні передчуття чи дитина не може одразу визначити, як вчинити.
Також дуже важливо обговорювати з дітьми те, що пошук фінансів – це завдання дорослих людей. Так, в Україні війна, яка повплинула на кожну людину та на фінансову спроможність родин – у масштабних кризових ситуаціях люди втрачають роботу, але це не означає, що так буде завжди.
Крім того, зазначають експерти, слід не забувавати регулярно нагадувати дітям про обов’язкові правила поведінки в Інтернеті:
- Не поширювати особисті дані (повне ім’я, номер мобільного телефону, адресу, паролі від своїх профілів) в інтернеті.
- Не переходити за посиланнями, що надіслані з невідомих джерел у приватне повідомлення, в месенджер або на пошту.
- Не спілкуватись з тими, кого не знаєш в реальному житті. Особливо, якщо користувач наполегливо проситься в "друзі".
- Звертатись до батьків чи вчителів, якщо хтось поводиться агресивно чи неприйнятно в мережі.
- Пам’ятати, що після поширення фото чи відео матеріалів втрачається контроль над ними.
- Закрити свої акаунти в соціальних мережах, щоб незнайомці не могли переглядати вміст сторінки та писати дитині. А в друзі додавати лише тих, кого дитина знає в житті.
В разі, якщо дитина помітила, що спілкується зі злочинцем, то важливо зробити скріншот листування, заблокувати користувача, щоб він не зміг і надалі писати дитині, а також не відповідати на повідомлення від незнайомих користувачів. Важливо звернутись до правоохоронних органів, наприклад, написавши електронного звернення до кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, раніше фахівці розповіли, як допомогти дитині критично оцінювати інформацію під час війни.