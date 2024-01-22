Galaxy S24 Ultra не тільки отримав більш якісну батарею і дисплей, ще він може похвалитися помітно швидшою пам'яттю.

Минулого тижня Samsung представила флагманський смартфон Galaxy S24 Ultra. В ході презентації основну увагу приділили ШІ, який, на думку компанії, "переверне ринок". А поки оглядачі тестують пристрій і розповідають про його неочевидні переваги, які в житті можуть бути куди корисніше, ніж ШІ.

Так, у ході тестів з'ясувалося, що в Galaxy S24 Ultra використовується більш швидкий накопичувач, ніж в iPhone 15 Pro Max. У тесті на читання і запис новий флагман Samsung показав перевагу 75% і 15% відповідно, повідомляє WCCFtech.

Galaxy S24 Ultra: швидкість читання (2547 МБ/с), швидкість запису (1442 МБ/с)

iPhone 15 Pro Max: швидкість читання (1450 МБ/с), швидкість запису (1258 МБ/с)

Також Galaxy S24 Ultra демонструє меншу затримку, ніж найтоповіший Айфон. Все тому, що пристрої використовують різний тип накопичувача: якщо в S24 Ultra стоїть пам'ять стандарту UFS, то у флагмані Apple використовується NVMe. Це означає, що він може швидше отримувати доступ до даних.

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Раніше також стало відомо, що Galaxy S24 Ultra отримав скло з покриттям антивідблиску, завдяки якому його картинка при яскравому освітленні виглядає більш цікавою, ніж у конкурентів. Плюс воно може захистити від подряпин так само добре, як і від падінь.

Також під час тестів вияснилось, що у Samsung Galaxy S24 Ultra куди краще автономність, ніж у iPhone 15 Pro Max. Південнокорейський флагман не тільки обійшов Айфон, але і встановив рекорд серед неігрових смартфонів.

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