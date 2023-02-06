Апарат отримає топовий процесор Snapdragon і вийде в третьому кварталі цього року.

Смартфон Nothing Phone (1) з'явився у світовому продажу влітку минулого року. Завдяки своєму незвичайному дизайну і доступному ціннику апарат отримав статус "вбивці айфона", а журнал Time навіть назвав його "найбільш інноваційним смартфоном" року. Сьогодні в Інтернеті з'явилися деякі подробиці про наступне покоління.

Джерело повідомляє, що смартфон отримає новий чіп серії Qualcomm Snapdragon 8, але модель не називається. Нагадаємо, перший Nothing Phone комплектується Snapdragon 778G+.

Новий смартфон отримає як мінімум 12 ГБ оперативної (буде функція virtual RAM) і 256 ГБ постійної пам'яті. Ще одним покращенням щодо першого покоління стане акумулятор на 5000 мАг замість 4500 мАг. Екран – АMOLED з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц.

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До слова, компанія-розробник Nothing до цього згадувала, що друге покоління буде більш преміальним. Точної дати презентації Nothing Phone (2) поки немає, але очікується, що смартфон покажуть в третьому кварталі цього року.

Детальніше про Nothing Phone (1)

Головною "фішкою" пристрою стало підсвічування із 900 світлодіодів та дисплей з симетричними рамками. Поведінка підсвічування регулюється через спеціальний додаток-світіння може бути різним виходячи з ситуації,

Смартфон отримав 6.55-дюймовий OLED-дисплей з частотою оновлення 60-120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Дозвіл "фронталки" становить 16 Мп, а в складі основної два сенсори – основний на 50 Мп і ширококутний на 50 Мп. В Україні ціни на Nothing Phone (1) стартують від 17 000 грн.

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