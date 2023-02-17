Компанія також випустила посібник про те, як використовувати свою ОС на комп'ютерах Apple.

Компанія Microsoft офіційно санкціонувала використання операційної системи Windows 11 на комп'ютерах і ноутбуках Apple з процесорами M1 і М2.

Для цих цілей компанія пропонує використовувати програму Parallels Desktop 18. Це ПЗ дозволяє запускати ARM-версії Windows 11 Pro й Enterprise у віртуальному середовищі.

При цьому Microsoft уточнює, що у такої версії є свої обмеження – наприклад, немає підтримки застосунків з використанням технологій DirectX 12 або OpenGL3.3. Крім того, система не зможе запустити деякі сторонні антивіруси та інструменти з глибокою інтеграцією в Windows. Також відсутні підсистеми Android та Linux.

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Є й інший офіційний спосіб запустити Windows 11 на Mac або MacBook – за допомогою сервісу Windows 365 Cloud PC. Користувачі можуть орендувати у Microsoft віртуальний ПК з обраними характеристиками, встановити на нього необхідний софт й користуватися як своїм власним. Однак коштує така оренда $30 щомісячно.

Вийшла Windows 11 для слабких комп'ютерів і ноутбуків

Раніше УНІАН розповідав про спосіб встановити Windows 11 на старий пристрій, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Йдеться про полегшену версію ОС під назвою Tiny11, яка майже не витрачає оперативну пам'ять і займає вдвічі менше місця на диску, ніж зазвичай.

Відомо, що за основу взято дистрибутив Windows 11 Pro 22h2 зразка вересня 2022 року, а для встановлення цієї версії потрібно лише 2 ГБ оперативної пам'яті та 8 ГБ на диску. Завантажити Tiny11 можна тут.

До речі, раніше в мережі з'явився графік оновлень Windows 11 на весь 2023. Якщо раніше основні нововведення впроваджувалися в ОС один або два рази на рік, то тепер користувачі будуть регулярно отримувати нові функції кожні кілька місяців.

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