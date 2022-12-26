Ним став 13-дюймовий ноутбук MacBook Pro на базі чіпа M2.

Фахівці популярного техпорталу Digital Trends обрали найгірший "яблучний" гаджет, випущений у 2022 році. Ним, цілком очікувано, став MacBook Pro зі старим дизайном, який не змінювався в рішеннях Apple більш як шість років.

У замітці говориться, що представлений у 2022 році MacBook Pro не має права називатися Pro, тобто належати до пристроїв, призначених для професійної аудиторії. Ба більше, журналісти назвали модель "ноутбуком, який просто не повинен існувати".

Зазначається, що 13-дюймовий "макбук" Pro працює на M2 – тому ж чіпі, який стоїть в ультрабуці MacBook Air (2022). Однак обидва пристрої демонструють приблизно однакову продуктивність. При цьому MacBook Air доступний за 1199 доларів, а MacBook Pro – 1299 доларів, або близько 50 тисяч грн.

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І наостанок, журналісти відзначили, що новинка отримала сенсорну смужку Touch Bar, яку раніше сильно критикували користувачі MacBook. "У контексті інших варіантів, які у вас є в лінійці MacBook, цей девайс просто немає сенсу купувати", – підсумовували автори Digital Trends.

Найкращі альтернативи MacBook Pro у 2022 році

Раніше фахівці порталу PC Magazine склали добірку з десяти Windows-аналогів, які можуть скласти конкуренцію "яблучним" ноутбуків. До того ж, вони коштують дешевше.

Кращою альтернативою 13-дюймовому MacBook Pro назвали Dell XPS 13 OLED (9310). За ціною він аналогічний "яблучній" моделі середнього рівня і забезпечує аналогічний рівень продуктивності. Якщо говорити про 14-дюймові рішення від "яблучної" корпорації, то тут оптимальною альтернативою є Lenovo Slim 7 Pro X. Якщо вас приваблює 16-дюймовий MacBook Pro, то Dell XPS 17 (9720) – ваш вибір у світі Windows

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