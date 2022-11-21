Однією з ключових особливостей Windows-ноутбуків є їх різноманітність.

Флагманський ноутбук Apple вибирають багато професіоналів, що працюють у творчій сфері. Проте на ринку є чимало ноутбуків на базі Windows, які цілком можуть скласти йому конкуренцію. До того ж, вони коштують дешевше.

Фахівці порталу PC Magazine представили добірку із 10 аналогів на базі Windows які точно підійдуть тим, хто займається обробкою відео, фото, дизайном, малюванням, кодуванням та ін.

Найкращою альтернативою 13-дюймовому MacBook Pro назвали Dell XPS 13 OLED (9310). За ціною він аналогічний "яблучній" моделі середнього рівня і забезпечує аналогічний рівень продуктивності. Окремо фахівці виділяють якісний звук і міцний корпус.

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Проте перед покупкою потрібно бути готовим до відсутності функції мобільного широкосмугового доступу LTE і всього двох портів Thunderbolt 4. Також серед мінусів значиться слабкий час автономної роботи.

Якщо говорити про 14-дюймові рішення від "яблучної" корпорації, то тут оптимальною альтернативою є Lenovo Slim 7 Pro X. Приблизно з тією ж "начинкою" він коштує $1199 проти $1999 MacBook Pro"14 початкового рівня.

Варіант від Lenovo більш мобільний і з доволі тривалим часом автономної роботи. Він також може похвалитися потужною відеокартою RTX 3050, 1 ТБ SSD, 32 ГБ оперативної пам'яті та веб-камерою 1080p.

Якщо вас приваблює 16-дюймовий MacBook Pro, то Dell XPS 17 (9720) – ваш вибір у світі Windows. Дана модель працює на новітньому процесорі 12-го покоління Alder Lake в зв'язці з продуктивною відеокартою GeForce RTX 3060. Також при покупці ви отримуєте насичений сенсорний дисплей 4K і чотири порти Thunderbolt 4.

З недоліків моделі – відсутність конфігурації з OLED-дисплеєм, веб-камера низької якості 720p, наявність тільки портів USB-с.

Інші альтернативи MacBook Pro у 2022 році:

Для бізнес-завдань – Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (2022)

Для художників – Microsoft Surface Laptop Studio

Для тих, хто обробляє фото і відео – Asus Vivobook Pro 16X OLED

Найкраща альтернатива середнього класу – Dell XPS 15 OLED (9520)

Для виконання серйозних творчих завдань – HP ZBook Studio G8

Для робочих станцій – Dell Precision 5560

Для професіоналів, які також люблять ігри – Razer Blade 15 Advanced Model (2022)

Apple відклала реліз нових Mac до 2023 року

За даними аналітика та редактора Bloomberg Марка Гурмана, нові MacBook Pro та Mac mini цього року можна не чекати. Apple відклала випуск цих моделей як мінімум до першого кварталу 2023 року.

Раніше передбачалося, що до кінця цього місяця будуть представлені й надійдуть у продаж оновлені моделі MacBook Pro 14" і 16" з чипсетами M2 Pro і M2 Max та Mac mini з M2 і, можливо, M2 Pro. Також Apple працює над топовим Mac Pro.

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