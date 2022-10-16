У список потрапили моделі від Roco, Realme, OnePlus, Vivo і навіть Nokia.

Редакція порталу Gizсhina, яка регулярно ділиться зі своїми читачами різними топами, склала новий список з п'ятірки найкращих смартфонів середньобюджетного сегмента, які зараз продаються дешевше $300 або 11 тисяч в гривнях.

У список потрапили як і відносно нещодавно випущені смартфони, так і торішні моделі, які все ще актуальні для покупки.

На першому місці опинився ROCO X4 GT , який є ребрендингом Redmi Note 11T Pro. У нього 6.67-дюймовий AMOLED-екран з частотою 120 Гц і Full HD+, чіп Snapdragon 870 і батарея на 4500 мАг з зарядкою 67 Вт. Також є вологозахист за стандартом IP53.

, який є ребрендингом Redmi Note 11T Pro. У нього 6.67-дюймовий AMOLED-екран з частотою 120 Гц і Full HD+, чіп Snapdragon 870 і батарея на 4500 мАг з зарядкою 67 Вт. Також є вологозахист за стандартом IP53. За ним слідує Realme GT Neo2T , який за невеликі гроші пропонує характеристики майже флагманського рівня. Апарат отримав AMOLED-матрицю від Samsung діагоналлю 6.43 дюйма, яка оновлюється з частотою 120 Гц. Всередині – процесор MediaTek Dimensity 1200 AI з 8/12 ГБ оперативної пам'яті на вибір.

, який за невеликі гроші пропонує характеристики майже флагманського рівня. Апарат отримав AMOLED-матрицю від Samsung діагоналлю 6.43 дюйма, яка оновлюється з частотою 120 Гц. Всередині – процесор MediaTek Dimensity 1200 AI з 8/12 ГБ оперативної пам'яті на вибір. Трійку лідерів замикає OnePlus Nord CE 2 Lite 5G . Тут 6,58-дюймовий IPS-дисплей FHD+ з частотою оновлення 120 Гц. Смартфон базується на чіпі Snapdragon 695 з акумулятором місткістю 5000 мАг і підтримкою швидкої зарядки 33 Вт.

На четвертому і п'ятому місці розташувалися Nokia G60 5G, у якого корпус виконаний з перероблених матеріалів, і Vivo T2X зі 144-Гц дисплеєм і акумулятором на 6000 мАг.

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Найкращі смартфони вартістю до 5000 грн

Якщо ви в пошуках бюджетного смартфона, який не вдарить по кишені, рекомендуємо звернути увагу на топ найкращих смартфонів, випущених в останні кілька років, які зараз продаються дешевше $150.

Як правило, в таких смартфонах користувачів найбільше цікавить потужна батарея, великий запас внутрішньої пам'яті та, по можливості, ефектний дизайн.

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