З 1 лютого у ТзОВ «Бучачагрохлібпром» рівень середньої середної зарплати зріс на третину до 12,5 тис грн

Загалом ТзОВ «Бучачагрохлібпром» забезпечує постійною роботою майже 800 людей. Це без урахування робітників, котрі працюють у сезон.

З 1 лютого у ТзОВ «Бучачагрохлібпром» рівень середньої середної зарплати зріс на третину.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, середній розмір грошових виплат збільшився із 9 тис. грн до 12 тис. 480 грн.

Загалом ТзОВ «Бучачагрохлібпром» забезпечує постійною роботою майже 800 людей. Це без урахування робітників, котрі працюють у сезон.

«На усіх наших господарствах працює 2,5 тис. людей, а в сезон – 3 тис. осіб. З них близько 800 – на «Бучачагрохлібпромі». Це означає, що всі ці люди не шукають долі в інших країнах, а мають можливість працювати та заробляти тут – на Україні. Все, що ми робимо, робимо в першу чергу для людей. Ми шануємо їхню працю, а тому, хочемо створити максимально комфортні умови для наших працівників. Щоб людина мала можливість проявити свої професійні навички, реалізувати себе як фахівця, щоб вона отримала гідну зарплату», – каже голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

На підприємстві зауважили, що за підсумками 2017 року ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «Гадз» районна ОДПІ визначили як бюджетоформуючі в Бучацькому районі.