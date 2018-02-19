23-річний водій, який не заплатив гроші за пальне, запевнив, що просто забув це зробити.

У Тернополі затримали водія, який покинув АЗС, не розплатившись за заправлений повний бак пального.

Як повідомили УНІА в прес-службі патрульної поліїці Тернополя, на гарячу лінію 102 зателефонував працівник заправної станції, що на вул. Будного, і поскаржився, що о 16 год водій Daewoo Lanos заправив повний бак пального, проте не розрахувався.

Патрульні вилучили відео з камер відеоспостереження, де чітко було видно державний номерний знак і обличчя водія. Відтак дані передали в орієнтування усім екіпажам.

Наступного дня, патрулюючи вул. Клінічну, інспектори помітили автомобіль, причетний до правопорушення.

23-річний водій, який не заплатив гроші за пальне, запевнив, що просто забув це зробити.

Патрульні доставили особу до відділку поліції та передали слідчим.