У Тернополі затримали водія, який покинув АЗС, не розплатившись за заправлений повний бак пального
11:30, 19 лютого 2018Тернопіль
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23-річний водій, який не заплатив гроші за пальне, запевнив, що просто забув це зробити.
У Тернополі затримали водія, який покинув АЗС, не розплатившись за заправлений повний бак пального.
Як повідомили УНІА в прес-службі патрульної поліїці Тернополя, на гарячу лінію 102 зателефонував працівник заправної станції, що на вул. Будного, і поскаржився, що о 16 год водій Daewoo Lanos заправив повний бак пального, проте не розрахувався.
Патрульні вилучили відео з камер відеоспостереження, де чітко було видно державний номерний знак і обличчя водія. Відтак дані передали в орієнтування усім екіпажам.
Наступного дня, патрулюючи вул. Клінічну, інспектори помітили автомобіль, причетний до правопорушення.
23-річний водій, який не заплатив гроші за пальне, запевнив, що просто забув це зробити.
Патрульні доставили особу до відділку поліції та передали слідчим.
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