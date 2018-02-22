До зведеного бюджету в рахунок погашення податкового боргу спрямованго 2,3 млн грн, в тому числі до державного – 1,1 млн грн.

У січні підприємства Тернопільщини зменшили свій податковий борг на 9,3% до 274,6 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, у січні 258 юридичних осіб, які допустили податковий борг на початок року, досягнуто його зменшення на 28,3 млн грн, у тому числі в повному обсязі – по 155 суб’єктах господарювання на суму 14,5 млн грн.

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Від реалізації майна, що перебувало у податковій заставі, в рахунок погашення податкового боргу надійшло 25,9 тис. грн.

У січні 2018 року подано 11 звернень до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів юридичних осіб на суму податкового боргу 4,4 млн грн, з яких задоволено 7 звернень на суму 237,4 тис. грн. Щодо звернення стягнення на активи фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 27 позовів на суму податкового боргу 336,4 тис. грн.

Надходження коштів до зведеного бюджету за рахунок реалізації безхазяйного майна склали 233,7 тис. грн, в тому числі до державного – 22 тис. грн і до місцевих бюджетів – 211,7 тис. грн.

Порівняно із відповідним періодом минулого року надходження коштів за рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету збільшились на 200,4 тис. грн (або в 7 разів), в тому числі до державного – на 17 тис. грн (або в 4,4 рази) і до місцевих бюджетів – на 183,4 тис. грн (або в 7,5 рази).