Чотири ОТГ Тернопільщини отримають кошти на створення ЦНАПів

Ці об'єднані територіальні громади успішно пройшли конкурсний відбір.

Чотити об'єднані територіальні громади Тернопільщини отримають кошти на створення центрів надання адміністративних послуг.

Як повідомили УНІАН директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Галина Воляник, ЦНАПи у форматі «Прозорий офіс» облаштують в Байковецькій, Великодедеркальській, Мельнице-Подільській та Скала-Подільській об’єднаних територіальних громадах.

Ці ОТГ успішно пройшли конкурсний відбір.

Крім того, буде забезпечено устаткуванням та технікою центр надання адміністративних послуг у Великогаївській громаді.

Рішення про виділення на ці потреби коштів з державного бюджету у розмірі понад 12 млн грн прийняли на засіданні робочої групи Міністерства соціальної політики України.

«Громади мали визначити приміщення для створення та забезпечення функціонування центрів; забезпечити розроблення проектно-кошторисної документації для проведення робіт (у тому числі капітального ремонту, реконструкції, будівництва, реставрації), отримання письмового звіту експертної організації за результатами експертизи проекту будівництва, а також інших необхідних документів; забезпечити проведення робіт пов’язаних із створенням і забезпеченням функціонування ЦНАПів. І тепер, завдяки розпорядженню Кабміну, проекти будуть реалізовані протягом поточного року, а адміністративні послуги стануть ближчими для жителів ще чотирьох громад», – зазначила Воляник.