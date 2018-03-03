На Тернопільщині внаслідок пожежі загинуло двоє людей

Для гасіння пожежі залучались 5 рятувальників та одна одиниця техніки.

На Тернопільщині внаслідок пожежі загинуло двоє осіб. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 3 березня о 6:17 Кременецьким рятувальникам повідомили про пожежу в житловому будинку в селі Плоске на вул. Підлісній.

Читайте такожНа Тернопільщині загасили пожежу в недіючому кінотеатріРятувальники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини о 7.09 локалізували пожежу, а о 9.10 повністю її ліквідували. Площа пожежі становила 44 м кв.

В результаті пожежі, вогнем знищено будинок та речі домашнього вжитку. Під час проведення розбору конструкцій виявлено без ознак життя тіла 66-річної власниці будинку та її 32-річного сина.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються. Для гасіння пожежі залучались 5 рятувальників та одна одиниця техніки.