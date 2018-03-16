На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу легкового автомобіля

10:39, 16 березня 2018
Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 березня о 15 год виникла пожежа у моторному відсіку автомобіля Volkswagen Vento у смт. Підволочиськ.

Вогонь знищив акумуляторну батарею, електропроводку, пошкоджено моторний відсік та елементи кузова автомобіля.

Загорання ліквідовано черговим караулом 20-ї державної  пожежно-рятувальної частини Управління. Від вогню врятовано автомобіль.

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Теги: #пожежа#Тернопільщина