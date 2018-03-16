На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу легкового автомобіля
10:39, 16 березня 2018Тернопіль
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Вогонь знищив акумуляторну батарею, електропроводку, пошкоджено моторний відсік та елементи кузова автомобіля.
На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу легкового автомобіля
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 березня о 15 год виникла пожежа у моторному відсіку автомобіля Volkswagen Vento у смт. Підволочиськ.
Вогонь знищив акумуляторну батарею, електропроводку, пошкоджено моторний відсік та елементи кузова автомобіля.
Загорання ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Від вогню врятовано автомобіль.
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