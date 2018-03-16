На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу легкового автомобіля

Вогонь знищив акумуляторну батарею, електропроводку, пошкоджено моторний відсік та елементи кузова автомобіля.

На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу легкового автомобіля Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 березня о 15 год виникла пожежа у моторному відсіку автомобіля Volkswagen Vento у смт. Підволочиськ. Вогонь знищив акумуляторну батарею, електропроводку, пошкоджено моторний відсік та елементи кузова автомобіля. Загорання ліквідовано черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Від вогню врятовано автомобіль.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter