На Тернопільщині відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

На Тернопільщині у Збаразькому замку відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, окрім нардепів з комітету, участь у ньому взяли представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства молоді та спорту, нардепи від Тернопільщини, представники влади міста та області.

На засіданні комітету доповідачі окреслили головні проблеми області, які потребують коштів для їх вирішення або змін в законодавстві.

Зокрема директор департаменту фінансів ОДА Степан Скибиляк запропонував дозволити одній з ОТГ Тернопільщини, вибори в якій відбудуться у квітні, перейти на прямі безбюджетні відносини з 1 липня, а не з 2019 року, як це передбачає законодавство.

Члени комітету погодилися, що дана пропозиція раціональна і оскільки не призведе до додаткових навантажень на Держбюджет, то буде втілена.

Також Скибиляк запропонував залишок субвенції на розвиток окремих територій зробити перехідним, оскільки не всі громади одразу встигають освоїти надані їм кошти.

Керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик зауважив, що дофінансування потребують два проекти, зокрема, щоб відремонтувати 48,5 км дороги на ділянці Чортків-Заліщики необхідно 610,5 млн грн.

Начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук підкреслив на необхідності завершення другої черги ремонту в перинатальному центрі, зокрема, щодо закінчення реанімації для новонароджених, а також купівлі лінійного прискорювача для обласного онкодиспансеру і нових автомобілів для швидкої допомоги, оскільки наявний транспорт вже давно вичерпав свій ресурс.

Начальник управління фізичної культури та спорту Віктор Мацикур озвучив ідею створення в Кременці спортінтернату та реконструкції лижного трампліну, на якому б уже можна було б проводити міжнародні змагання. Також обговорювалося питання фінансування біатлонної школи в Підгородньому.

Голова ТОДА Степан Барна окремо підняв проблему Тернопільського ветсанзаводу, на якому необхідно утилізувати накопичені рештки тварин, а також модернізувати підприємство, відновлення роботи Тернопільського аеропорту, переведення спиртзаводів області на виробництво біоетанолу та інші.

Як зазначив після завершення засідання голова бюджетного комітету Андрій Павелко, в першу чергу заплановано скерувати кошти на ремонт доріг.

«Також є бачення як вирішити питання біатлонної бази в Підгородньому, думаю, скоро ця проблема буде розв’язана. Загалом ми побачили, що у вас в області чудове порозуміння між адміністрацією, обласною радою, народними депутатами, які представляють область. Завдяки таким спільним зусиллям легше вирішувати питання на рівні Кабміну. І дуже важливо, що сьогодні прозвучало багато конкретики. Комітет з питань бюджету у свою чергу робитиме все від нас залежне для вирішення озвучених проблем», – зазначив Павелко.

Барна додав, що сьогодні на засіданні піднімалися не локальні проблеми, а ті, які мають вплив на дуже широко коле людей і зачіпляють інтереси не лише жителів області.

«Ми розуміємо, що лінійний прискорювач, якого потребують онкохворі, не купити для кожної області. Але оскільки Тернопільщина розташована в центрі Західної України, то цей апарата також можна було б використовувати для хворих з Львівщини, Прикарпаття, Буковини, Хмельниччини, Рівненщини, Волині. Наразі ж хворі змушені їхати за кордон або чекати у дуже довгій черзі, щоб скористатися апаратом Києві», – зауважив Барна.

Аналогічно, додав він, створення спортивної бази в Кременці із сучасним лижним трампліном та наявною санною трасою дасть можливість належно готувати спортсменів України для участі у зимових видах спорту.