На Тернопільщини нацгвардійці отримали нагороди з нагоди 4-ої річниці створення Нацгвардії України (фото, відео)

Очільник області наголосив на важливості вшанування пам’яті 263 гвардійців, які захищаючи Україну віддали власне життя.

На Тернопільщині нацгвардійці отримали нагороди з нагоди 4-ої річниці створення Національної гвардії України

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, привітав військових голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

Він вручив військовослужбовцям нагороди і подякував за те, що героїчно захищають територіальну цілісність України та її суверенітет.

«Це свято не лише для Національної гвардії, її особового складу, а й для усієї України, адже гвардійці від початку російської агресії захищають території Луганської і Донецької областей. Завдяки їм ми сьогодні маємо гідні приклади героїзму і здатності захистити територіальну цілісність нашої держави. Під час ротацій гвардійці виконали багато важливих для нас завдань, активно долучалися до боротьби за незалежність України. На їхньому прикладі буде виховуватися не одне покоління школярів Тернопільської області», – зазначив Барна.

Також очільник області наголосив на важливості вшанування пам’яті 263 гвардійців, які захищаючи Україну віддали власне життя.

«Вірю, що завдяки спільній роботі ми забезпечимо зростання чисельності складу Національної гвардії, яка дислокуватиметься не лише у Тернополі, а й районах області. Спільно з військовослужбовцями, органами місцевого самоврядування працюватимемо, удосконалюватимемося і робитимемо усе для того, щоб Україна була єдиною та сильною», – пообіцяв керівник області.