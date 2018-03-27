Барна представив колективу нового голову Збаразької РДА (фото)

Після представлення громаді новопризначений голова РДА подякував керівництву держави та області за висловлену довіру.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна представив колективу нового голову Збаразької РДА.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, згідно з розпорядженням Президента України головою Збаразької РДА став Валерій Савчук, депутат Збаразької районної ради.

Після представлення громаді новопризначений голова РДА подякував керівництву держави та області за висловлену довіру.

«Політика президента України та прем'єр-міністра України спрямована на реформування країни і ми підтримуємо ці ініціативи й надалі будемо рухатися цим шляхом, а завдяки підтримці та розумінню з боку керівництва області, переконаний, що попереду у нас ще чимало досягнень та реалізованих ініціатив», – сказав Савчук.

Барна під час зустрічі з громадою Збаражчини наголосив, що за останній час в районі відбулося чимало покращень. Зокрема за період 2015-2017 років у Збаразькому районі освоїли 23 млн грн лише з Державного фонду регіонального розвитку. За рахунок цих коштів замінили покрівлю в одній із шкіл, розпочали будівництво спортивного комплексу, на який заплановано спрямувати 15,2 млн грн. Це також дасть можливість серйозно розвинути інфраструктуру.

Ще 7,5 млн. грн. із субвенції на формування інфраструктури ОТГ освоїли дві громади, котрі є у Збаразькому районі – Колоднецька та Чернихівська.

«За кошти із субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій у минулому році вдалося спрямувати 3,2 млн грн на утеплення фасаду садочку "Калинонька", на проведення енергоефективних заходів у школах, будується також спортивний майданчик у Збаражі біля замку на умовах співфінансування. І це далеко не весь перелік об'єктів, які були реалізовані у Збаразькому районі, адже держава суттєво підтримує нашу область вже протягом трьох років. Відбувається це й завдяки підтримці та сприянню народних депутатів від Тернопільщини, які вболівають за її розвиток і вишукують кошти із субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій», – зауважив Барна.