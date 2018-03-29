На Тернопільщині територіальні громади отримають гроші на створення Центрів адмінпослуг

Об’єднані територіальні громади області отримали комп’ютерну техніку і ліцензійне програмне забезпечення для оперативного надання соціальних послуг населенню.

На Тернопільщині п'ять об'єднаних територіальних громад (ОТГ) отримають понад 11,5 млн грн для створення «Прозорого офісу» при Центрах надання адміністративних послуг.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час зустрічі з представниками Міністерства соціальної політики розповів заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик.

Він зазначив, що у рамках спільного проекту Міністерства соціальної політики та за сприяння Міжнародного банку реконструкції та розвитку Шумська та Теребовлянська міські об’єднані територіальні громади області отримали по 12 одиниць комп’ютерної техніки та безкоштовне ліцензійне програмне забезпечення для якісного та оперативного надання соціальних послуг населенню.

Це допомогло створити та забезпечити функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру «Прозорий офіс».

«В області визначено ще 5 об’єднаних територіальних громад, а саме: Байковецька, Великогаївська, Великодедеркальська сільські об’єднані територіальні громади, Мельнице-Подільська, Скала-Подільська селищні об’єднані територіальні громади, в яких відповідно до протоколу засідання від 23 лютого 2018 року №1 робочої групи Міністерства соціальної політики України з питань надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам прийнято рішення про надання визначеним громадам субвенції на проведення робіт, пов’язаних зі створенням та забезпеченням функціонування центру надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, форматі «Прозорий офіс». Байковецькій сільській ОТГ передбачено понад 1 млн грн, Великодедеркальській сільській ОТГ – понад 4 млн грн, Скала-Подільській селищній ОТГ – понад 3,5 млн грн, Мельнице-Подільській селищній ОТГ – понад 3 млн грн.».