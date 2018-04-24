Іноземець так вів бізнес на Тернопільщині, що тепер змушений покинути країну

Громадянин Республіки Азербайджан отримав дозвіл на імміграцію в Україну та розпочав свою справу. Однак потім почав нехтувати вимогами українського законодавства.

Громадянин Азербайджану за три роки підприємницької діяльності заборгував Україні 50 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в прес-службі управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області, в квітні 2015 року громадянин Республіки Азербайджан отримав дозвіл на імміграцію в Україну та розпочав свою справу. Однак потім почав нехтувати вимогами українського законодавства.

Під час операції «Мігрант» міграційники спільно зі співробітниками служби безпеки Тернопільщини з’ясували, що в ході ведення підприємницької діяльності в іноземця виникли чималі фінансові зобов’язання перед нашою державою, за якими він впродовж тривалого часу не розраховувався. Його борг перед Україною становить понад п’ятдесяти тисяч гривень.

Зважаючи на це, посадові особи Управління ДМС в Тернопільській області прийняли рішення про скасування даному іноземцеві дозволу на імміграцію і впродовж місяця він зобов’язаний виїхати з території України.