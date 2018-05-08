На Тернопільщині міський голова райцентру звернувся в поліцію через погрозу вбивством та подаровані йому мотузку з милом

За словами міського голови, сталося це в приміщенні сесійної зали під час зустрічі з керівниками закладів освіти та головами депутатських фракцій.

Міський голова Кременця звернувся в поліцію через погрози з боку політичних опонентів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, заявник повідомив, що йому пригрозили вбивством, а також вручили мотузку з милом.

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За словами міського голови, сталося це в приміщенні сесійної зали під час зустрічі з керівниками закладів освіти та головами депутатських фракцій. Погрози озвучив представник однієї з політичних партій.

Усе це трапилося на очах у свідків під час ведення відеозапису.

Даний факт працівники поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 129 ч. 1 ККУ (погроза вбивством).