На Тернопільщині міський голова райцентру звернувся в поліцію через погрозу вбивством та подаровані йому мотузку з милом
16:21, 08 травня 2018Тернопіль
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За словами міського голови, сталося це в приміщенні сесійної зали під час зустрічі з керівниками закладів освіти та головами депутатських фракцій.
Мерові привселюдно вручили мотузку з милом / фото ternopil.depo.ua
Міський голова Кременця звернувся в поліцію через погрози з боку політичних опонентів.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, заявник повідомив, що йому пригрозили вбивством, а також вручили мотузку з милом.
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За словами міського голови, сталося це в приміщенні сесійної зали під час зустрічі з керівниками закладів освіти та головами депутатських фракцій. Погрози озвучив представник однієї з політичних партій.
Усе це трапилося на очах у свідків під час ведення відеозапису.
Даний факт працівники поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ст. 129 ч. 1 ККУ (погроза вбивством).
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