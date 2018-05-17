На Тернопільщині затримали крадія, який розбирав діючі колії та здавав їх на металобрухт
11:46, 17 травня 2018Тернопіль
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Чоловік демонтував майже два десятки елементів колійних кріплень, за які планував отримати близько 400 грн.
Фото з відкритих джерел
На Тернопільщині затримали 43-річного чоловіка, який розбирав діючі колії, щоб здати крадений метал на брухт.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, житель Кременецького району розібрав частину колії на залізничному перегоні «Смига-Кременець», яким курсують пасажирські та вантажні потяги.
Чоловік демонтував майже два десятки елементів колійних кріплень, за які планував отримати близько 400 грн.
За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
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