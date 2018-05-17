На Тернопільщині затримали крадія, який розбирав діючі колії та здавав їх на металобрухт

Чоловік демонтував майже два десятки елементів колійних кріплень, за які планував отримати близько 400 грн.

На Тернопільщині затримали 43-річного чоловіка, який розбирав діючі колії, щоб здати крадений метал на брухт. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, житель Кременецького району розібрав частину колії на залізничному перегоні «Смига-Кременець», яким курсують пасажирські та вантажні потяги. Чоловік демонтував майже два десятки елементів колійних кріплень, за які планував отримати близько 400 грн. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

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