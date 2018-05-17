На Тернопільщині затримали крадія, який розбирав діючі колії та здавав їх на металобрухт

11:46, 17 травня 2018
Тернопіль
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Фото з відкритих джерел

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, житель Кременецького району розібрав частину колії на залізничному перегоні «Смига-Кременець», яким курсують пасажирські та вантажні потяги.

Чоловік демонтував майже два десятки елементів колійних кріплень, за які планував отримати близько 400 грн.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

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Теги: #Тернопільщина#металобрухт#колія#крадій