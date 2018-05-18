На Тернопільщині у Теребовлі невдовзі збудують ще два житлові комплекси для військових на 250 осіб (фото)

Незабаром у Теребовлі розпочнуть будівельні роботи ще двох житлових комплексів на 250 місць.

На Тернопільщині у Теребовлі невдовзі збудують ще два житлові комплекси для військових на 250 осіб.

Як повідомив УНІАН прес-офіцер окремої артбригади ОК «Захід» Юрій Кульпа, наразі військовослужбовці-контрактники окремої артилерійської бригади ОК «Захід», які нещодавно повернулися із району проведення операції Об’єднаних сил, розмістилися окрім Тернополі в Теребовлі у капітально відремонтований гуртожиток поліпшеного планування.

«Для того, аби захисники України змогли заселитися в новеньку будівлю з державного бюджету України було виділено 15 млн грн. За ці кошти виконано усі необхідні роботи: від укріплення фундаменту до повної заміни даху. Проект з житловим фондом для військовослужбовців у Теребовлі продуманий до деталей. Він відповідає стандартам НАТО. Тут доволі комфортно розмістилися контрактники, які несуть службу у військовій частині. Повністю замінено усі старі мережі, збудовано нову котельню», – зазначив Кульпа.

Він додав, що у будівлі здійснено перепланування із загального на кубриковий тип. Зокрема, цей тип житла для військовослужбовців передбачає проживання в одній кімнаті лише декількох контрактників. Також в житловому комплексі проведено внутрішні штукатурні роботи, постелено нову підлогу, відновлено та утеплено фасад будівлі.

«У нас дуже добрі побутові умови. У мене є з чим порівнювати адже я проживав у багатьох місцях. Зараз у нашій кімнаті проживає декілька чоловік. Ми як одна родина: один одному допомагаємо», – каже командир взводу забезпечення Василь Делікатний.

Незабаром у Теребовлі розпочнуть будівельні роботи ще двох житлових комплексів на 250 місць, а по усій Тернопільській області для військовослужбовців-контрактників окремої артилерійської бригади ОК «Захід» Міністерство оборони України планує збудувати загалом 7 будівель, де проживатимуть майже 900 контрактників.