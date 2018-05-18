У Тернополі розпочалися урочистості з нагоди Дня Європи (фото)

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час свого виступу зауважив, що відзначення Дня Європи в нашій державі – це підтвердження єдності України та Європи не тільки за географічною ознакою, а й за духом, історією, спільними цінностями.

У Тернополі розпочалися урочистості з нагоди Дня Європи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зокрема біля адмінбудівлі обласної ради та облдержадміністрації за участі керівництва області, молоді та студентства урочисто підняли на флагштоку прапор Європейського Союзу.

«Сьогодні курс на європейську інтеграцію набув для української держави стратегічного значення. Відтак, у цьому контексті відзначення Дня Європи в України набуло особливої уваги. Це дуже важлива подія, щоб ще раз заявити: ми – Європа! А тому, піднімаючи прапор Європейського Союзу, потрібно, щоб всі за ним «піднялися» до європейських цінностей. Адже саме на доброчесності, любові, повазі один до одного будується європейське співтовариство, і ми повинні побудувати Європу в наших душах і виховати в собі європейську сутність. І саме освіта – це та галузь, яка повинна вирішити цю ключову для нас проблему. Бо якщо ми виховаємо молодь у європейських цінностях, матимемо велике майбутнє!», – наголосив під час урочистостей Перший заступник міністра освіти й науки України Володимир Ковтунець.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час свого виступу зауважив, що відзначення Дня Європи в нашій державі – це підтвердження єдності України та Європи не тільки за географічною ознакою, а й за духом, історією, спільними цінностями.

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«Сьогоднішнє підняття прапора Європейського Союзу – це акт єднання українського суспільства навколо європейських цінностей. Рік тому ми підписали угоду про безвіз з ЄС, що дозволило всім українцям вільно відвідувати країни Європейського Союзу. Відтак, наша стратегія залишається незмінною: ми маємо побудувати Європу у себе в Тернопільській області і в Україні. Але ключовим у цьому процесі має бути зміна свідомості кожного з нас, бо без цього сповідувати європейські цінності неможливо», – зазначив Барна.

Продовжаться заходи до Дня Європи й у суботу, 19 травня. О 19 год на Театральному майдані відбудеться концерт «День Європи». Протягом дня триватимуть «Дні Литовської культури», мистецьке свято «EUROPE DAY», концерт «Євромандри» за участю муніципального духового колективу «Оркестра Волі», конкурс дитячих малюнків «Європа – очима дітей».