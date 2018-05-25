Зазначається, що Тернопільщина прагне познайомитися ближче з іншими країнами та відкрити для себе їх потенціал.

На Тернопільщині цього року відкриють почесні консульства Угорщини та Литви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час бізнес-форуму «Тернопільщина-інвест 2-18» повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Принагідно він висловив сподівання, що впродовж наступних років в області також відкриють почесні консульства й інші країни Європи і світу.

Також під час круглого столу з дипломатами керівник Тернопільщини обговорив з ними можливість потенціал області щодо вкладення інвестицій й забезпечення можливості жителям Тернопільщини працювати вдома, а не виїжджати на заробітки за кордон.

«В області всім інвесторами, які хочуть працювати з нами, створювати робочі місця і вкладати кошти в економіку регіону, ми гарантуємо цілковиту підтримку. Ми маємо відповідні повноваження, які даються Президентом України Петром Порошенком та Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом щодо забезпечення підтримки і захисту іноземних інвестицій, котрі працюють в Україні і в Тернопільській області зокрема. На сьогоднішній день в області працюють понад 300 підприємств із 100-відсотковим іноземним капіталом. І жоден представник іноземного бізнесу не скаже, що немає співпраці на місцях із органами державної влади чи місцевого самоврядування», – зауважив голова ОДА.

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Одним із переконливих елементів налагодження відносин із бізнес-місіями, додав Барна, є культурно-мистецькі зв’язки. У свою чергу, Тернопільщина також прагне познайомитися ближче з іншими країнами та відкрити для себе їх потенціал.

«Тернопілля – це регіон, котрий поєднав багато культур, і вже практично половина країн Європи мають налагодженні історичні зв’язки з нашою областю. Минулого року ми започаткували проведення днів країн світу і почали цей шлях з Індії, яка мала можливість себе презентувати на культурно-мистецькому рівні. Такий формат співпраці ми продовжуватимемо й надалі», – зазначив Барна.

Як повідомляв УНІАН, учора на Тернопільщині розпочався щорічний Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST - 2018». Участь у ньому беруть понад 400 учасників, з яких 200 – це представники 25 країн світу, а також понад 20 дипломатичних місій.