У період відсутності води в мережі також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов.

У Тернополі впродовж двох діб не буде води у зв’язку з плановим промиванням водопровідних мереж.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі КП «Тернопільводоканал», у зв’язку з плановим промиванням водопровідних мереж о 00 год 30 травня буде припинено водопостачання. Відновлять його о 24 год 31 травня.

“Без води будуть мешканці мікройонів “Пронятин”, “Кутківці”, “Дружба”, “Східний”, “Сонячний”, “Аляска”, “Канада”, “Березовиця”, районів вул. Глибока, Малишка, Дівоча, Польова, Сонячна, Новосонячна та довколишніх сіл Івачів Горішній, Івачів Долішній, Чистилів, Плотича, Гаї Шевченківські, Гаї Чумакові, Біла, Петриків, Байківці. Починаючи від ранку 31 травня , четвер, в окремих точках розподільчої мережі цих мікрорайонів та сіл може з’явитися вода з підвищеним вмістом хлору, а отже – непридатна для вживання в питних цілях чи приготування їжі”, – застерегла начальника відділу водопровідно-каналізаційних мереж КП “Тернопільводоканал” Ганна Загородна.

З пониженим тиском вода подаватиметься у помешкання жителів вулиць Оболоня, Бродівська, Лук’яновича, Стадникової, Чернівецька, Клінічна.

З водою будуть мешканці Центральної частини міста, мікрорайонів “Новий світ” і “Старий парк”, вулиць Текстильна, Поліська (промислова зона), проспекту Злуки, 1-25 (непарний бік).

“У період відсутності води в мережі також буде здійснено комплекс робіт, які неможливо виконати за звичайних умов. Зокрема, це заміна пожежних гідрантів, заміна запірної арматури на вузлових місцях мережі, виконання робіт з підключення новозбудованих об’єктів.

Повністю відновлено водопостачання Тернополя й довколишніх сіл буде вранці 1 червня”.

Адміністрація КП “Тернопільводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності.

На підприємстві зазначають, що промивання водопровідних мереж – щорічна процедура, яка передбачається технологією експлуатації мережі. Здійснюють її двічі на рік: навесні та восени. Мета – покращення якості питної води.