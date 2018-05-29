У Тернополі поховали загиблого на Донбасі офіцера СБУ Руслана Муляра (фото)
У Тернополі поховали загиблого на Донбасі офіцера СБУ Руслана Муляра.
Як передає кореспондент УНІАН, провести в останню путь бійця прийшли рідні, друзі, колеги, бойові побратими, представники влади, духовенства. Загалом на похороні зібралося понад 1 тис. осіб.
Після відправи, яку відслужив у Домі скорботи єпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ КП Нестор, присутні колоною вирушили на Микулинецьке кладовище, де поховали загиблого.
На момент ходи було обмежено рух вул. Микулинецькою.
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Як повідомляв УНІАН, боєць спецпідрозділу «Альфа» Муляр загинув на Луганщині під час артелерійського обстрілу.
Вночі 28 травня у Тернополі сотні людей зібралися на Збаразькому КП при в’їзді у місто зустріти тіло загиблого.
29 травня у місті оголосили Днем скорботи.
Сьогодні масове несприйняття в мешканців викликала інформація про те, що попри запроваджений траур керівництво міста погодило концерт Олега Винника, який відбудеться ввечері на міському стадіоні.