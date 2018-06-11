Жінка дала чим перев’язати рану і, не переконавшись у серйозності травми, лягла спати.

На Тернопільщині через нещасний випадок помер від втрати крові 51-річний чоловік.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора вранці жителька Борщівського району повідомила поліцію, що знайшла свого чоловіка мертвим у калюжі крові.

За її словами, вночі вона прокинулась від тріску розбитого скла. Вийшовши на вулицю, побачила, що чоловік лежить біля розбитої віконної рами, яка вже не використовувалась за призначенням. Чоловік сказав, що спіткнувся й порізав ногу об скло, попросив, аби дружина винесла ганчірку перев’язати ногу.

Жінка дала чим перев’язати рану і, не переконавшись у серйозності травми, лягла спати. А вже через декілька годин виявила чоловіка на подвір’ї мервим у калюжі крові.