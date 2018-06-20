У Тернополі три екіпажі патрульних ловили п’яного водія, який тікав на авто по місту (відео)

Коли ж патрульним вдалося заблокували автівку, водій вибіг з транспортного засобу і намагався втекти на своїх двох.

У Тернополі три екіпажі патрульних ловили п’яного водія, який тікав на авто по місту.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, 18 червня близько 4год ранку на вул. Хмельницького патрульні помітили автомобіль Skoda, що рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.

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Патрульні дали знак водієві зупинитися, однак натомість він натис педаль газу. До переслідування втікача приєднався ще два екіпажі. Водій не реагував на вимоги правоохоронців, під час руху перешкоджав зупинці транспортного засобу, тим самим наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Його дії могли призвести до дорожньо-транспортної пригоди.

Врешті патрульним вдалося заблокували автівку. Водій вибіг з транспортного засобу на бул. Шевченка і намагався втекти. Інспектори оперативно його затримали.

У чоловіка були яскраво виражені ознаками алкогольного сп’яніння. Проте пройти перевірку на вміст алкоголю він категорично відмовився.

На порушника складено адмінматеріали за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння), ст.122-2 (невиконання вимог про зупинку), ч.2 ст.122 КУпАП ( порушення ПДР).