До хлопчика підійшов невідомий та попросив терміново зателефонувати до священника.

На Тернопільщині затримали 32-річного чоловіка при спробі вкрасти мобільний телефон в 9-річної дитини.

Читайте такожУ Тернополі при затримці нетверезого водія у його салоні виявили пасажира з наркотиками та пістолетом (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора в селі Павлів до хлопчика підійшов невідомий та попросив терміново зателефонувати до священника. Дитина надала телефон, чоловік поговорив і віддав мобілку, однак за декілька хвилин знову попросив телефон. Хлопчик знову дозволив незнайомцю подзвонити, однк той, розмовляючи, почав помалу відходити від малого. Коли школяр почав іти за чоловіком, той кинувся тікати.

Хлопець почав плакати і бігти за злодієм.

Це побачили перехожі, які викликали поліцейських.

Правоохоронці оперативно виїхали на місце події і затримали чоловіка.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за фактом грабежу.