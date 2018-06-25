На Тернопільщині поліція досі не може розпочати розслідування причини пожежі на Збаразькій спиртобазі

14:40, 25 червня 2018
Тернопіль
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Правоохоронці встановлюють причини пожежі на заводі у Збаражі / tp.npu.gov.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, огляд місця події проводити ще зарано, оскільки у приміщенні залишилися резервуари з біоетанолом і об'єкт залишається небезпечним. Як тільки ємності вивезуть, територію оглядатимуть експерти. 

Причину пожежі та суму збитків встановлять у ході розслідування.

Наразі з приводу пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНІАН, 23 червня горіла Збаразька спиртобаза. Повідомлення про вибух на території заводу надійшло о 18.15. Пожежа розпочалася у виробничому корпусі будівлі та охопила 1,2 тис. м кв.

Вогонь гасили понад 4 год.

Через загрозу масштабних руйнувань із довколішніх будинків було евакуйовано більше 300 місцевих мешканців. 

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Теги: #пожежа#Тернопільщина#Збараж