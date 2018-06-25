На Тернопільщині поліція досі не може розпочати розслідування причини пожежі на Збаразькій спиртобазі

Заважає загроза вибуху.

На Тернопільщині через небезпеку вибуху поліція досі не може розпочати розслідування причини пожежі на Збаразькій спиртобазі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, огляд місця події проводити ще зарано, оскільки у приміщенні залишилися резервуари з біоетанолом і об'єкт залишається небезпечним. Як тільки ємності вивезуть, територію оглядатимуть експерти.

Причину пожежі та суму збитків встановлять у ході розслідування.

Наразі з приводу пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо вони спричинили загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки).

Як повідомляв УНІАН, 23 червня горіла Збаразька спиртобаза. Повідомлення про вибух на території заводу надійшло о 18.15. Пожежа розпочалася у виробничому корпусі будівлі та охопила 1,2 тис. м кв.

Вогонь гасили понад 4 год.

Через загрозу масштабних руйнувань із довколішніх будинків було евакуйовано більше 300 місцевих мешканців.