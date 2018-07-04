На Тернопільщині у лісосмузі знайшли дівчину-підлітка, яка втекла після сварки з мачухою

11:06, 04 липня 2018
Тернопіль
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До пошуків дитини залучалися поліцейські, рятувальники і кінологи \ УНІАН

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, інцидент стався у Лановецькому районі.

Про зникнення дитини вранці 2 липня повідомила її мачуха.

Поліцейські, рятувальники, кінологи, рідні та односельці кілька годин розшукували дитину і таки знайшли її у лісосмузі.

Правоохоронці з’ясовували, що напередодні вона посварилася із мачухою.

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Теги: #дитина#Тернопільщина