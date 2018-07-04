На Тернопільщині у лісосмузі знайшли дівчину-підлітка, яка втекла після сварки з мачухою
11:06, 04 липня 2018Тернопіль
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За час відсутності жертвою злочинів дитина не стала.
До пошуків дитини залучалися поліцейські, рятувальники і кінологи \ УНІАН
На Тернопільщині знайшли 14-річну дівчинку, яка втекла з дому після сварки з мачухою.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, інцидент стався у Лановецькому районі.
Про зникнення дитини вранці 2 липня повідомила її мачуха.
Поліцейські, рятувальники, кінологи, рідні та односельці кілька годин розшукували дитину і таки знайшли її у лісосмузі.
Правоохоронці з’ясовували, що напередодні вона посварилася із мачухою.
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