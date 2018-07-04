Під час обшуку у них вилучили 5,441 тис. л фальсифікованої горілки на суму понад 200 тис грн.

На Тернопільщині передали до суду обвинувачення щодо 3 осіб, які організували підпільний цех з виготовлення алкоголю.

Читайте такожНа Тернопільщині вилучили партію у 14,3 тисяч літрів спирту без документів

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, слідством встановлено, що впродовж листопада 2017-березня 2018 років троє тернополян створили у нежитловому приміщенні обласного центру підпільний цех з виготовлення алкоголю. Свою продукцію зловмисники реалізовували жителям області.

Під час обшуку у них вилучили 5,441 тис. л фальсифікованої горілки на суму понад 200 тис грн.

Розслідування провадження завершено, прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організованої групи за ч.3 ст.28, ч.1-2 ст. 204 (незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконне виготовлення алкогольних напоїв,шляхом відкриття підпільних цехів, вчинених організованою групою), ч.2 ст. 199КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб).