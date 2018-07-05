У Тернополі відбулися урочистості з нагоди створення Національної поліції в Україні (фото)

Громадський спокій на території області сьогодні охороняють 2 тис. співробітників Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди створення Національної поліції в Україні.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, участь у заході, що відбувся на Театральному майдані, взяли правоохоронці, представники місцевої влади.

«Громадський спокій на території області сьогодні охороняють 2 тис. співробітників Головного управління Національної поліції у Тернопільській області. Дякую кожному поліцейському за чесну й самовіддану працю, завдяки якій ми, пересічні громадяни, маємо змогу відчувати себе у безпеці», — сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Він додав, що цінність роботи правоохоронців полягає не лише у боротьбі зі злочинністю на мирній території, а й захисті територіальної цілісності нашої держави на сході.

«Понад 30-ти ротацій було проведено батальйоном «Тернопіль» Національної поліції і ще близько 20-ти ротацій здійснено зведеним загоном Національної поліції у Тернопільській області. Більше 1000 хлопців, які у різний час виконували бойові завдання на Сході України, сьогодні мають статус учасника бойових дій. Відповідно до Указу Президента України, керівникові Головного управління Національної поліції Тернопільщини Олександру Богомолу присвоєно звання генерала поліції третього рангу. Переконаний, що це свідчить про високий рівень довіри з боку Президента і громадськості нашого краю», – сказав керівник області.

У рамках урочистого заходу кращі працівники управління Національної поліції у Тернопільській області були нагороджені медалями «За службу Україні» й почесними грамотами голови тернопільської облдержадміністрації.