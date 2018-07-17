На Тернопільщині авто прошило відбійником, водій обійшовся подряпинами (фото)

Отримавши потрібну медичну допомогу на місці події, від госпіталізації він категорично відмовився.

На Тернопільщині внаслідок ДТП автомобіль прошило придорожнім металовідбійником.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, аварія сталася на трасі Тернопіль–Львів 16 липня близько 17 год.

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За даними патрульних, 35-річний водій, керуючи транспортним засобом DAEWOO LANOS, виїхав на зустрічну смугу, не впорався з керуванням і здійснив наїзд на металевий відбійник.

Внаслідок ДТП водій отримав незначні тілесні ушкодження у вигляді подряпин на руках. Отримавши потрібну медичну допомогу на місці події, від госпіталізації він відмовився в категоричній формі.

Враховуючи всі деталі обставин, інспектори склали два адміністративних матеріали на водія транспортного засобу: протокол за ст. 124 ("порушення ПДР, що спричинило ДТП") та постанову за ч. 1 ст. 126 ("керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів").