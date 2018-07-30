На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано двох дітей (фото)

Трирічна дівчинка у важкому стані. У неї - відкрита черепно-мозкова травма.

На Тернопільщині внаслідок ДТП госпіталізовано двох осіб, зокрема двох дітей.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора 29 липня у Монастириськах близько 16 год.

На перехресті вулиць Січових Стрільців та Коновальця водій FiatPunto допустив зіткнення із ВАЗ-2104.

За попередніми даними, ВАЗ повертав ліворуч, коли в нього в'їхала іномарка. Ймовірно – через недотримання дистанції та перевищення швидкості.

В результаті аварії до лікарні потрапило троє пасажирів із "Жигулів". Трирічна дівчинка у важкому стані. У неї - відкрита черепно-мозкова травма, струс, рани голови, перелом лобної ділянки.

Ще одна дитина 2006 року народження госпіталізована з закритою травмою грудної клітини. З легкими тілесними пошкодженнями звернулася за меддопомогою й бабця однієї з дівчаток.

У іномарці на момент ДТП перебувало два хлопці 1995 та 1999 років народження. Вони травм не отримали. Водії попередньо тверезі, але у них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.