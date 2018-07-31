На Тернопільщині податкова міліція викрила незаконну реалізацію дизпалива, вилучено 15 тисяч літрів пального на 420 тисяч гривень

Реалізація дизпалива здійснювалась за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів.

На Тернопільщині податкова міліція викрила незаконну реалізації дизпалива, вилучено 15 тис. л пального на 420 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, протиправна діяльність здійснювалася на території одном із суб’єктів господарювання, де було встановлено 16 бочок типу «євро-куб» та обладнання автомобільного заправного комплексу з паливно-роздавальною колонкою, з’єднані між собою комунікаціями.

Реалізація дизпалива здійснювалась за готівкові кошти без застосування реєстратора розрахункових операцій та без будь-яких документів, що засвідчують походження пального, виробника та якість.

Дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на використання устаткування для зберігання та реалізації пального відсутні.

У ході проведення заходів вилучено 15 тис. л дизельного палива орієнтовною вартістю 420 тис. грн, а також обладнання автомобільного заправного комплексу. Загальна вартість вилучення становить 520 тис. грн.

Відкрито кримінальне провадження.