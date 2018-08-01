На Тернопільщині відбудеться Всеукраїнська проща для родин загиблих військових (програма)

Для родин та учасників бойових дій, ветеранів приготували насичену програму, яка передбачає різні екскурсії у Кременецькому та Шумському районах.

На Тернопільщині 5-7 серпня відбудеться Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, присвячене паломництво 1030-літтю Хрещення Русі-України.

Всеукраїнська проща для родин загиблих військовослужбовців і ветеранів бойових дій вперше проводитиметься у селі Лішня Кременецького району, де торік було освячено каплицю-пантеон Героїв АТО.

Для родин та учасників бойових дій, ветеранів приготували насичену програму, яка передбачає різні екскурсії у Кременецькому та Шумському районах. А 7 серпня у день Успіння святої праведної Анни, у Лішні відбудеться архієрейська літургія, яку очолить архієпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ КП Нестор.

Після літургії владика Нестор разом із духовенством відслужить водосвятний молебень і заупокійну литію на братській могилі борців за волю України, котрі загинули у визвольних змаганнях, Другій світовій війні та війні з російським агресором на Донбасі.