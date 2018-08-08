Бучацька ратуша – це унікальна пам’ятка, де найчіткіше відображено надбання всесвітньо відомого скульптора Іоана Георга Пінзеля.

На ратуші в Бучачі встановлять копії скульптур Іоана Пінзеля.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення було прийнято на спільному засіданні містобудівної та художньої рад при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації за участі представників управління культури.

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Обумовлено, що копії скульптур Бучацької ратуші виготовлятимуть зі штучного каменю з фарбуванням під колір оздоблення фасадів пам’ятки архітектури.

Втілити задум планується за кошти Євросоюузу, даний проект щодо відтворення скульптур буде подано для участі у грантовому конкурсі ЄС.

Як повідомляв УНІАН, цьогоріч на Тернопільщині заплановано завершити реставрацію Бучацької ратуші, яка є пам’яткою архітектури XVIII ст. На ремонтні роботи було скеровано 10,4 млн грн.

Бучацька ратуша – це унікальна пам’ятка, де найчіткіше відображено надбання всесвітньо відомого скульптора Іоана Георга Пінзеля.