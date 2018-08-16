На Тернопільщині підприємство, піднявши зарплату до ринкового рівня, зупинило відтік працівників на закордонні заробітки

ТзОВ «Бучачагрохлібпром», піднявши зарплату до ринкового рівня, зупинило відтік працівників на закордонні заробітки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, у липні середня зарплата склала понад 13 тис. грн.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз зазначає, що дана сума не гірша за ту, яку українські заробітчани отримують в Польщі.

«Наше першочергове завдання – забезпечити людей робочим місцем з гідною оплатою праці. Ми забезпечили роботою близько 800 осіб. Важливим є не лише успіх компанії, а в першу чергу – люди, які в ній працюють. Їхні старання, самовіддана праця та наполегливість – ось завдяки чому «Бучачагрохлібпром» залишається одним із найуспішніших підприємств не лише Тернопільщини, а й України. Саме тому за чесну роботу слід гідно платити. Разом із цією великою командою професіоналів ми – дружня сім’я. Як я завжди говорю, кожен підприємець повинен створювати такі умови праці, стільки платити своїм робочим, щоб вони не мусили виїжджати закордон, шукати кращої долі на чужині», - розповів про філософію своєї компанії Гадз.

Він додав, що окрім виплати гідних зарплат, ТзОВ «Бучачагрохлібпром» у липні сплатила 2,5 млн грн ПФО, 210 тис. грн військового збору та 2,98 млн грн. Єдиного соціального внеску.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз отримав почесну відзнаку «Кращий платник податків 2017» від очільників краю та керівництва ГУ ДФС в області.