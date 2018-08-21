На Тернопільщині 18-річний юнак загинув, перекинувшись на тракторі

17:33, 21 серпня 2018
Тернопіль
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Водій трактора «Беларус 892» їхав з причіпом, наповненим зерном / фото technikboerse.com

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода зі смертельними наслідками трапилася 20 серпня поблизу села Соколівка Лановецького району. Про ДТП поліцейським повідомила місцева жителька.

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За даними поліції, водій трактора «Беларус 892» їхав з причіпом, наповненим зерном, дорогою в село Вишгородок. На спуску водій не впорався з керуванням та перекинувся на узбіччі. Від отриманих травм 18-річний мешканець села Верещаки загинув на місці автопригоди.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру розслідування злочинів згідно ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. 

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Теги: #загибель#Тернопільщина