На Тернопільщині 18-річний юнак загинув, перекинувшись на тракторі

На спуску водій не впорався з керуванням та перекинувся на узбіччі.

На Тернопільщині, перекинувшись на тракторі, загинув 18-річний юнак. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода зі смертельними наслідками трапилася 20 серпня поблизу села Соколівка Лановецького району. Про ДТП поліцейським повідомила місцева жителька. Читайте такожНа Тернопільщині через падіння з підводи загинув 71-річний чоловік За даними поліції, водій трактора «Беларус 892» їхав з причіпом, наповненим зерном, дорогою в село Вишгородок. На спуску водій не впорався з керуванням та перекинувся на узбіччі. Від отриманих травм 18-річний мешканець села Верещаки загинув на місці автопригоди. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру розслідування злочинів згідно ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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