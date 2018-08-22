Відповідне рішення прийняв учора апеляційний суд Хмельницької області

На Тернопільщині обвинуваченому у вбивстві неповнолітньої продовжили на 2 місяці строк тримання під вартою.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв учора апеляційний суд Хмельницької області, який задовольнив копотання прокурора у кримінальному.

Як повідомляв УНІАН, тіло неповнолітньої зі слідами насильницької смерті було виявлено 26 червня 2017 року на узбіччі траси у смт. Вишнівець Збаразького району Тернопільської області.

Встановлено, що загинула вона внаслідок проникаючого ножового поранення в область серця. Напередодні дівчина святкувала вночі День молоді.

Вважаючи, що правоохоронці затягують слідство, 29 червня жителі Вишнівця на знак протесту на 45 хв перекрили міжнародну трасу.

3 липня поліцейські повідомили, що затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві дівчини.

Частина жителів Вишнівця залишились переконаними, що поліція затримала невинного, відтак на знак протесту знову перекрили дорогу.

Згодом начальник обласного управління поліції Олександр Богомол повідомив, що на ножі, яким вбито дівчину, виявлено сліди ДНК підозрюваного, а на його штанах – ДНК жертви, що доводить причетність підозрюваного до скоєного.