На Тернопільщині відновили криївку УПА, у якій відбулась важлива для історії ОУН подія (фото)

21-25 серпня 1943 року на хуторі Веснівка поблизу с. Золота Слобода Козівського району відбувся ІІІ Надзвичайний Великий Збір Організації Українських Націоналістів, на якому була прийнята оновлена програма ОУН (б) і внесено зміни до структури Організації.

На Тернопільщині з нагоди День незалежності та 75-ої річниці ІІІ-го Надзвичайного Великого Збору ОУН у селі Золота Слобода Козівського району відновили криївку, де переховувалися націоналісти, та встановили пам’ятний знак на місці, де планувалося проведення історичної події, а також відновили саму хату на хуторі Веснівка, де, власне, відбувся Збір.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь у заходах взяли керівництво області та району, громадськість, духовенство та місцеві жителі. Приїхав і відомий український письменник Василь Шкляр, який неодноразово у своїх романах про боротьбу ОУН-УПА згадує Тернопільщину.

Завдяки спільним зусиллям влади, науковців та істориків, активної громадськості у Золотій Слободі вдалося відновити історичну криївку, яку навесні 1943 року на подвір’ї Василя Чарківського – старшини Галицької Армії побудували місцеві члени організації ОУН. Криївка була розрахована на десяток осіб.

Крім того, у селі Золота Слобода встановили пам’ятний знак на місці, де відбувався збір делегатів по проведенню Збору.

Сам Збір пройшов на хуторі Веснівка. Там вдалося відновити хату, де збиралися українські націоналісти.

«Саме цей Збір був визначальний з точки зору стратегії державного будівництва. Тому що тут було прийнято рішення всім Збором про те, що наша стратегія – це державотворення, формування демократичних цінностей, лібералізація підходів до формування політичних партій. Тоді було оголошено війну за проголошення Незалежної Держави», – зазначив у своєму виступі голова ОДА Степан Барна.

Він додав, що коли проводився націоналістичний з’їзд, люди в селі боялися і намагалися спонукати проводити його в іншій місцевості.

«Та переконали їх слова: мине час і на цих стінах буде золотими літерами виписано те, що відбулося багато років тому. Гадаю, що ця їхня мрія реалізувалася і ми сьогодні вшановуємо пам'ять усіх борців, котрі віддали життя за Україну. А найважливіше – повертаємо віру у відродження української держави і нашої історії», – сказав Барна.

При цьому закликав присутніх пам’ятати й тих героїв, котрі віддали свої життя на сході України.

«На жаль, на 27 році незалежності ми знову мусимо відстоювати свою незалежність і доводити своє право бути вільними та самостійними. Але я впевнений, що із відродженням нашої історії, з відродженням нашого духу буде відроджуватися й український Донбас та український Крим. Бо ми сильні, коли єдині!», – наголосив очільник області.

Довідка УНІАН. 21-25 серпня 1943 року на хуторі Веснівка поблизу с. Золота Слобода Козівського району відбувся ІІІ Надзвичайний Великий Збір Організації Українських Націоналістів, на якому була прийнята оновлена програма ОУН (б) і внесено зміни до структури Організації.

У зв’язку з арештом німецькими окупантами Провідника Степана Бандери та інших провідних діячів на зборі обрали нове керівництво ОУН. Організацію Українських Націоналістів очолив Роман Шухевич «Тур», який згодом став Головним Командиром УПА, генерал-хорунжим під псевдо «Тарас Чупринка» і Головою Секретаріату УГВР під псевдо «Р. Лозовський» та очолив усе збройне підпілля Воюючої України.

Це був перший Великий Збір ОУН, який проходив на території України.