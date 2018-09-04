На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу сміттєвоза

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік автомобіля.

На Тернопільщині загорівся сміттєвоз.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 3 вересня о 14.25 на автодорозі М12 поблизу с. Лісники Бережанського району виникла пожежа вантажного автомобіля «MAN», який вивозить сміття.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік автомобіля.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, під час гасіння врятовано даний автомобіль.