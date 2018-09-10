У Тернополі вшанували пам’ять жертв депортації українців (фото)

Священнослужителі відправили молебень, відтак учасники поминального заходу поклали квіти до підніжжя пам’ятника.

У Тернополі вшанували пам’ять жертв депортації українців.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, мітинг-реквієм відбувся біля пам’ятника депортованим з Лемківщини українцям, які, ставши жертвами військового злочину, змушені були покинути рідну землю та власні домівки. П

Священнослужителі відправили молебень, відтак учасники поминального заходу поклали квіти до підніжжя пам’ятника.

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«Тоталітарний режим намагався винищити українців, які проживали на території Лемківщини, Холмщини, Надсяння, Любачівщини, Бойківщини. Система не жаліла нікого, 482 тисячі людей було «вирвано з корінням». 9 вересня 1944 року була підписана Люблінська угода про евакуацію українського народу з території Польщі. Виселення супроводжувалася репресіями та кривавою розправою», — зазначив під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Очільник області наголосив на важливості творення сучасної історії та відповідальності кожного українця, а також провів паралель з трагічними подіями, які переживає сьогодні держава, коли тривають військові дії і тисячі громадян змушені були покинути рідну землю, аби переселитися на мирну територію.