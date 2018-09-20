У Тернополі викрили 9 нелегальних гральних закладів (Фото)

11:10, 20 вересня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби обласної прокуратури

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, вони діяли під виглядом офіційних пунктів розповсюдження державних лотерей.

Насправді в цих закладах клієнтам надавали доступ до азарних ігор, використовуючи комп'ютерну техніку та мережу Інтернет.

Фото прес-служби обласної прокуратури

За результатами проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, виявлено та вилучено докази протиправної діяльності організаторів незаконного бізнесу: комп’ютерну техніку, цифрові носії інформації, мобільні телефони, готівкові кошти.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).

Фото прес-служби обласної прокуратури

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Теги: #Тернопільщина#гральний бізнес