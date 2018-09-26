Передбачається, що спочатку на 10% зарплату піднімуть лише робітникам. А вже пізніше, орієнтовно з нового року, на 20% заплановано підняти зарплату усім працівникам підприємства.

Робітникам аварійних бригад ВАТ «Тернопільобленерго» піднімуть зарплату на 10%, щоб зупинити відтік кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання колегії облдержадміністрації повідомив начальник управління ЖКГ та енергозбереження ТОДА Дмитро Пастернак.

«Зараз в обленерго некомплект аварійних бригад складає 30%. Все це через низькі зарплати. Середня зарплата на підприємстві складає 7,6 тис грн, тоді як в Хмельницьку в обленерго середня зарплата – 11,2 тис. грн, в Івано-Франківську – 11,5 тис. грн», – зауважив Пастернак.

За його даними, на 10% зарплату піднімуть лише робітникам. А вже пізніше, орієнтовно з нового року, на 20% заплановано підняти зарплату усім працівникам підприємства.

«Проблему нестачі працівників аварійних бригад необхідно вирішувати. Адже якщо трапиться буревій чи інша негода й не вдасться вчасно відновити електропостачання, то люди залишаться і без тепла, і без води, бо надання цих послуг зав’язане на електриці», – підкреслив Пастернак.