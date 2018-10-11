На Тернопільщині 600 осіб взяли участь у марші патріотичної молоді (фото, відео)

Участь у ньому взяли учасники та переможці внутрішкільних, районних, міських та ОТГ етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл («Джура»).

На Тернопільщині 600 осіб взяли участь у марші патріотичної молоді.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відбувся він у Бережанах.

Участь у ньому взяли учасники та переможці внутрішкільних, районних, міських та ОТГ етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл («Джура»).

Учасників маршу привітали керівництво області, району, народний депутат України від Тернопільщини Тарас Юрик та духовенство.

«Цей захід для є не лише доброю нагодою для школярів краще пізнати одне одного, а й демонстрацією небайдужості місцевої молоді. Це висока місія і велика відповідальність. Бо від вас залежить майбутнє нашої держави. Бажаю, щоб на вашому життєвому шляху девізом були слова славного уродженця Бережанщини Дмитра Мирона-Орлика: «Не Україна для нас, а ми для України!», – сказала під час виступу заступниця голови облдержадміністрації Світлана Беспоповцева.

Голова облради Віктор Овчарук висловив переконання, що юнаки і дівчата, які брали участь у змаганнях, є справжніми послідовниками, вірними спадкоємцями мужності та слави предків та військових – сьогоднішніх захисників України.

«Символічно, що урочистості відбуваються саме в Бережанах – у місці, де на горі Лисоня понад 100 років тому Українські січові стрільці здійснили визначний подвиг – зупинили наступ російських військ на Бережани, завдавши їм важких втрат», – зауважив Овчарук.

Про те, що ця земля народила багато патріотів зазначив й народний депутат України Тарас Юрик. «Ми справді унікальна країна. Тому що формально багато років ми не мали своєї держави. Але українські патріоти тримали цю нитку і передавали її наступним поколінням. І дуже часто йшли виборювати свою державу, коли розуміли, що шансів на це небагато. Утім, своїм прикладом доводили патріотизм, любов до нашої української мови, культури та традицій і врешті здобули свою незалежність», – сказав він.

Завершилися урочистості на горі Лисоня, де нагородили усі 52 курені учасників змагань грамотами та подяками.